Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что стране нужна новая Конституция

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости новой Конституции страны. Об этом глава правительства сообщил на встрече с представителями Министерства юстиции республики. Его слова приводят РИА Новости.

«Республика Армения нуждается в новой Конституции, не конституционных поправках, а в новой Конституции», — сказал Пашинян.

Он отметил, что сейчас происходят изменения в регионе Южного Кавказа, в Армении, а также во всем мире в целом. Пашинян подчеркнул, что Еревану необходимо управлять в рамках мировой эволюции в соответствии со своими государственными интересами.

По словам армянского премьер-министра, новую Конституцию должен одобрить народ на референдуме. Его результаты, заявил Пашинян, не должны вызывать вопросов.

Нынешняя Конституция Республики Армении была приняты 5 июля 1995 года по итогам референдума. Конституционно-правовая характеристика страны представляет собой суверенное, демократическое, социальное, правовое государство. Изменения в Конституцию были внесены референдумом, который прошел 6 декабря 2015 года. Ранее изменения в документ вносились также референдумом 27 ноября 2005 года.

Ранее мы сообщали, что Россия ожидает участия премьер-министра Армении Пашиняна в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоится в мае в Москве.