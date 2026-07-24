Силовики задержали пьяного стрелка с винтовкой в СНТ

В одном из садовых товариществ Когалыма вечером раздались выстрелы. Пьяный мужчина, поссорившись с сожительницей, произвел не менее двух выстрелов из имевшегося при нем оружия. Полиция оперативно задержала 42-летнего местного жителя, ранее судимого. Об этом пишет ugra-news.ru .

Сигнал о стрельбе поступил в дежурную часть ОМВД России по Когалыму. Прибывшие на место полицейские установили, что вечером нетрезвый мужчина, не стесняясь в выражениях, произвел как минимум два выстрела. Одна пуля попала в калитку соседнего участка, вторая ушла в воздух.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 42-летний житель Когалыма, который уже имел проблемы с законом. При осмотре у него изъяли две винтовки, пули и гильзы. Еще одно ружье и боеприпасы мужчина попытался спрятать в лесу — но оперативники нашли и этот тайник.

Как рассказали очевидцы, перед инцидентом мужчина распивал алкоголь вместе с сожительницей и соседями. Между парой вспыхнула ссора, и в разгар конфликта он принес из дома оружие и начал стрелять. Остановился только после того, как один из соседей пригрозил вызовом полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершенное с применением оружия. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.