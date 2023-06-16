Силуанов призвал чиновников отказаться от водителей и самим сесть за руль

Министр финансов Антон Силуанов протестировал автомобиль Lada Aura и заявил, что его ведомство готово пересесть с импортных автомобилей на отечественные, пишет РБК.

Более того, министр предложил чиновникам отказаться от персональных шоферов и водить автомобиль самим. Это позволит сэкономить средства, а представителей власти сделает ближе к народу.

«Полно людей, которые сегодня едят с водителем на иностранных автомобилях. Зачем? Садитесь за руль. Я готов тоже за рулем ездить. Я за рулем по субботам, воскресеньям езжу и на работу, и не на работу. В будние дни действительно мне комфортнее, быстрее и удобнее иметь водителя», – сказал Силуанов.

Министр предположил, что можно даже материально стимулировать чиновников, которые решат пересесть за руль и зададут правильный тренд.