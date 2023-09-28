Силуанов заявил, что денег в госбюджете хватит на все запланированное

Российский министр финансов ответил на вопрос, который ему задали на Московском финансовом форуме.

В четверг, 28 сентября, стартовал седьмой по счету Московский финансовый форум, организаторами которого выступают Минфин России, а также правительство Москвы. По традиции его вновь посетил Михаил Мишустин.

На Форум пришел и Антон Силуанов. Ему задали вопрос, который касается денег в государственном бюджете. Достаточно ли их для реализации всех целей, которые перед собой поставило руководство страны? Глава Минфина РФ, в свою очередь, заверил, что на все запланированное денег хватит.

Напомним, что Московский финансовый форум является уникальной площадкой, на которой разворачивается профессиональная дискуссия. Она сфокусирована на поисках лучших решений в финансовой политике страны для повышения конкурентоспособности ее экономики. Впервые форум состоялся еще 23 сентября в 2016 году.

Стоит отметить, что агентство «РИА Новости» выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.