Силы ПВО пресекли попытку атаки украинских БПЛА на объекты в Московской области

Об этом проинформировали в Министерстве обороны России. Там сообщили, что украинский беспилотник был уничтожен ПВО на территории Подольского района, сообщили в МО РФ.

В российском оборонном ведомстве также добавили, что в ходе атаки украинского дрона на подмосковье пострадавших и разрушений не зафиксировано.

«ВС РФ пресекли попытку Киева атаковать БПЛА объекты на территории Московской области, беспилотник уничтожен ПВО на территории Подольского района», - цитирует ТАСС сообщение МО РФ.

Ранее Столичный мэр сообщил, что утром в воскресенье, 6 августа, ВСУ предприняли попытку атаковать Москву при помощи боевого беспилотника. По его словам, системы ПВО сработали четко и слажено, уничтожив дрон еще на подлете к Москве.