Симбирская епархия расстригла клирика за 16-летнее участие в языческих сообществах

Симбирская епархия официально объявила о лишении сана клирика, который более полутора десятилетий фактически порвал связь с церковью и открыто участвовал в языческих сообществах. Соответствующий указ митрополита Лонгина опубликован на официальном сайте епархии.

Как следует из документа, речь идет о заштатном диаконе Павле Демине. В епархии установили, что он не выходил на связь с церковным управлением на протяжении 16 лет, а в последние годы активно участвовал в языческих группах и размещал в соцсетях материалы, свидетельствующие об изменении религиозного мировоззрения. В руководстве епархии сочли, что это указывает на утрату канонической связи с Русской православной церковью и отсутствие желания ее восстанавливать.

Решение об извержении из сана было принято епархиальным церковным судом еще 25 декабря 2025 года, а затем утверждено Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Окончательный указ митрополит Лонгин подписал 25 марта 2026 года. В документе подчеркивается, что основанием для столь строгой меры стали нарушения канонов, включая правила Святых Апостолов и постановления VI Вселенского собора, запрещающие клирикам участие в языческих обрядах и отступление от христианского вероучения.