Симферопольская и белгородская телебашни включили подсветки в честь битвы под Прохоровкой

Сегодня телебашни в Симферополе и Белгороде включили подсветки в честь 81-летия битвы под Прохоровкой. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Уточняется, что эта битва является крупнейшим танковым сражением времен Великой Отечественной войны. В ней было задействовано до 1,2 тыс. танков и самоходно-артиллерийских установок со стороны немецких и советских войск.

Отмечается, что подсветку в день Прохоровского сражения включит телебашня Симферополя. На медиафасаде станет развеваться российский флаг, а также появятся изображения Вечного огня и световая проекция Звонницы. Надпись «81» на красном фоне будет означат годовщину со дня сражения.

Поясняется, что подсветка станет работать до полуночи.