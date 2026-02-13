Симфония кишечника: раскрыто, сколько раз в день должен пукать здоровый человек

Группа исследователей совершила прорыв в изучении деликатных функций человеческого организма, применив высокотехнологичное белье со встроенными сенсорами. Ученым удалось установить, что здоровый взрослый человек выпускает газы в среднем 32 раза в сутки. Эти данные почти вдвое превышают прежние медицинские стандарты в 12–20 эпизодов, которые на протяжении десятилетий считались неоспоримой нормой в учебниках по гастроэнтерологии. REGIONS узнал у специалиста, какая на самом деле норма, и что должно насторожить.

Столь существенная разница в цифрах объясняется несовершенством прошлых методов исследования. В середине XX века ученые опирались на ручные дневники наблюдений, где добровольцы фиксировали каждый эпизод самостоятельно. Человеческий фактор приводил к искажению статистики: люди стеснялись записывать все случаи или просто не замечали их во сне. Современный эксперимент с использованием микродатчиков, отслеживающих химический состав и частоту газов у сотен добровольцев в реальном времени, позволил получить объективную картину, проанализировав более 50 тысяч случаев.

Заведующая дневным стационаром городской поликлиники №1 Реутовской клинической больницы Наталья Батаева в беседе с REGIONS пояснила, что цифра 32 не является жестким требованием, но задает правильный тренд. По мнению врача, медицина долгое время занижала планку и заставляла людей стыдиться естественной физиологии. Кишечник представляет собой химический реактор с триллионами бактерий, и чем активнее работает микрофлора, тем интенсивнее газообразование. Гастроэнтеролог подчеркнула, что 30–35 эпизодов в сутки при нормальном питании — это не метеоризм, а свидетельство качественного пищеварения.

Специалист выделила два ключевых повода для беспокойства: резкое изменение привычной частоты и появление зловонного запаха, указывающего на гнилостные процессы. В остальных ситуациях попытки сдерживать газы могут нанести вред здоровью. Как заявила Наталья Батаева, систематическое подавление естественных позывов ведет к растяжению стенок кишечника, спазмам и вздутию.

«Если вы всю жизнь пукали 15 раз, а на прошлой неделе стало 40 — ищите триггер. Это может быть новый продукт, антибиотики или стресс. Второй — запах. Обычные кишечные газы почти не пахнут. Зловоние, особенно с оттенком тухлых яиц или сероводорода, говорит о гнилостных процессах. Тут уже без врача не разобраться», — отметила врач.

Особое внимание медики уделяют социальной стороне вопроса. Культурные запреты вынуждают людей годами терпеть дискомфорт и скрывать симптомы даже от докторов. По словам эксперта, многие пациенты с хроническими болями в животе признаются в привычке копить газы часами только после наводящих вопросов. Наталья Батаева резюмировала, что здоровая работа кишечника не должна быть поводом для паники, а вот отсутствие газообразования может сигнализировать о дефиците клетчатки, плохой перистальтике или проблемах со щитовидной железой.

«32 раза в день — не повод для гордости, но и не повод для паники. Это просто цифра. Здоровый кишечник работает громко, часто и без стеснения. А вот тишина — действительно тревожный симптом», — добавила специалист.

