Зика, Нипах и отказ мозга: названы страны, где можно подхватить «вирус-сгибатель» и другие заразы

Желание сбежать от серости Подмосковья в пальмовый рай Юго-Восточной Азии или на пляжи Латинской Америки понятно. Но турфирмы все чаще напоминают: обратный билет может вести не домой, а прямиком в инфекционную больницу. В 2026 году Роспотребнадзор фиксирует тревожный рост завозных случаев лихорадки Чикунгунья и опаснейшего вируса Нипах. У россиян, выросших в умеренном климате, попросту нет иммунитета против этих тропических монстров. О подстерегающих на отдыхе заразах, о которых желательно знать каждому путешественнику, рассказли эксперты для REGIONS .

Самое страшное в болезнях из экзотических мест — отсутствие специфического лечения и вакцин. Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов объясняет, что единственная защита — это профилактика. Особенно пугает вирус Нипах, который в буквальном смысле уничтожает нервную систему. Подхватить его проще простого в Малайзии, Индии или Бангладеш: достаточно выпить сырого пальмового сока или съесть фрукт, на который попала слюна летучей лисицы.

По словам Литвинова, вирус Нипах поражает дыхательную систему, вызывая тяжелую пневмонию. Проникая в центральную нервную систему через обонятельный нерв, он может привести к развитию смертельно опасного энцефалита.

«Приехать и бояться каждого комара — это не отдых. Но кто все-таки горит желанием посмотреть такие страны — постарайтесь принять все меры безопасности, чтобы исключить любые контакты с местными насекомыми и животными», — проконсультировала менеджер турфирмы в Волоколамске Анастасия Чернышева.

Но не только дикие животные опасны. Местные насекомые, которые для аборигенов являются лишь досадной помехой, для русского туриста могут стать фатальной угрозой. Например, лихорадка Чикунгунья, которую еще называют «сгибатель». Ее разносят комары, активные даже днем. По словам ученого, вирус передается через укус насекомого, которое перед этим полакомилось кровью зараженной обезьяны или человека. У больного резко подскакивает температура до 40 градусов, а суставы кистей и стоп скручивает так, что жить невозможно. Смерть от этой лихорадки наступает редко, но вот мучительная боль может остаться на годы, превратив человека в инвалида.

Менеджер турфирмы из Волоколамска Анастасия Чернышева признается, что сами сотрудники отрасли стараются обходить такие направления стороной. Тем не менее поток желающих щекотать нервы в Индонезии или Бразилии не иссякает. Если человек все-таки решился на экзотику, предупреждает эксперт, то забывать о репеллентах и москитных сетках нельзя ни на минуту. Кстати, в случае с вирусом Зика, который распространен в Бразилии и Мексике, угроза нацелена не столько на самого туриста, сколько на его будущее потомство: инфекция приводит к тяжелейшим уродствам плода.

Отдельная песня — малярия и японский энцефалит. Первая, как поясняет Валерий Литвинов, лечится, но тропическая форма способна убить человека за несколько дней, вызвав отек мозга и почечную недостаточность. А японский энцефалит, который переносят комары с рисовых полей, в тяжелой форме бьет прямо по мозгам: температура под 41 градус, судороги, паралич и кома. В отличие от многих других зараз, против энцефалита есть вакцина, и пренебрегать ею, отправляясь в Китай, Вьетнам или Индию, по мнению врачей, настоящее преступление против собственного здоровья.

Впрочем, не все болезни экзотические. Иногда страх подкидывает сюрпризы и на ровном месте. Чернышева вспоминает показательный случай, когда турист вернулся в плохом состоянии, но по итогу у него диагностировали обычную простуду.

Мораль проста: если после отпуска поднялась температура, не стоит сразу хоронить себя — это может быть банальный грипп. Но и игнорировать симптомы, особенно если отдых проходил в джунглях Амазонии или на фермах Бангладеш, тоже смерти подобно. Но для самых предосторожных можно составить следующую памятку:

Вирус Нипах — Южная и Юго-Восточная Азия (Индия, Малайзия); Заражение через сырой сок, грязные фрукты и контакты с летучими лисицами или свиньями. Симптомы: тяжелая пневмония, энцефалит, резкая температура.

Лихорадка Чикунгунья — Африка, Индия, Таиланд, Бразилия; Заражение через укусы дневных комаров. Симптомы: температура до 40°, мучительная боль и отек суставов, сыпь, сильная скованность в теле.

Лихорадка Денге — Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Африка; Заражение через укусы комаров. Симптомы: температура 39-40°, боль за глазами, мышечные боли, сыпь, риск внутренних кровотечений.

Желтая лихорадка — Тропики Африки, Центральная и Южная Америка; Заражение только через укусы комаров. Симптомы: озноб, боли в спине; во второй фазе — желтуха, рвота кровью и поражение почек.

Вирус Зика — Бразилия, Мексика, Юго-Восточная Азия; Заражение комары, половой путь или от матери к плоду. Симптомы: сыпь, конъюнктивит, боли в суставах; крайне опасен пороками развития мозга у плода.

Малярия — Африка, Индия, Индонезия; Заражение через укусы комаров или кровь. Симптомы: приступы высокой температуры и озноба, мышечные боли; без лечения — кома и отказ органов.

Японский энцефалит — Китай, Вьетнам, Индонезия (особенно сельская местность); Заражение через укусы комаров. Симптомы: температура 40-41°, сильные головные боли, судороги, паралич и нарушение сознания.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре назвали продукты, которые могут привести к заражению вирусом Нипах.