Главред RT Маргарита Симоньян обнародовала видео, где в рядах «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) слышна украинская речь. Журналистка считает, что это говорит о присутствии украинских военных в составе экстремистской организации.

Боевики РДК говорили на украинском языке перед тем, как напасть на белгородское поселение Корзинка. Установить их реальную принадлежность к какой-то стране уже нереально, но судя по речи, предположительно, это могли быть украинцы.

«Вот такой вот «Русский добровольческий корпус» — между собой общаются исключительно на мове. Потому что являются кадровыми украинскими военными», — говорится в сообщении Симноьян.

Напомним, что Россия ударила авиацией и артиллерией по позициям РДК. В Министерстве обороны позже отчитались, что на Белгородском направлении украинская армия потеряла 650 солдат. В том числе уничтожили и технику, доставленную из Чехии. Речь про РСЗО Vampire, которые пока активно применяются ВСУ и другими формирования на стороне Киева.

В настоящее время село Корзинка полностью освобождено от боевиков ВС Украины.

РДК была создана на 2014 году ультраправыми русскими националистами, выступающих на стороне Украины.

Ранее сообщалось, что были уничтожены боевики РДК в Харькове.

*организация признана террористической и запрещена в России