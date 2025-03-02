Зеленский объявил о подписании кредитной сделки с Великобританией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале о том, что Киев и Лондон договорились о предоставлении кредита, который будет обеспечен доходами от замороженных активов Российской Федерации.

В октябре 2024 года Лондон заявил о намерении предоставить Киеву кредит в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов. Эти средства должны быть направлены на военные нужды Украины. Погашение кредита будет осуществляться за счёт доходов от замороженных активов России.

В минувшую субботу, 1 марта, министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении кредита. Сумма кредита составляет 2,26 млрд фунтов стерлингов. Эти средства будут направлены на военные нужды Украины.

«В нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда для усиления нашей обороноспособности, которая будет погашена за счет доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство вооружения на Украине», — говорится в публикации Зеленского.

В соответствии с информацией, опубликованной на сайте правительства Великобритании, кредит будет предоставляться в три этапа по 752 миллиона фунтов стерлингов ежегодно. Первый платёж будет осуществлен в конце следующей недели.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался возвращать США даже минимальную сумму долга.