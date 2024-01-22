Симоньян озвучила разницу между РФ и Украиной после «кровавого воскресения» в Донецке

Россия обязательно нанесет Украине удар, и не один. Как ответную меру за то, что устроили ВСУ в Донецке в воскресенье, 21 января. Но это не будет нападением на бабушек, торгующих продуктами на базаре, считает главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

Комментируя унесший жизни 28 мирных жителей Донецка вражеский артобстрел, Симонян заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1», что Москва так не поступит. Потому, что мирные украинцы — «наши».

«Отчего мы в ответ не расфигачим их бабушек, их рынки, их кулечки с семечками <...>? Потому что они — наши, потому что не разрывает мать своего младенца, так не бывает. Это и доказательство того, что они наши», — высказалась журналист.

Ранее сообщалось что главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала на фоне печально известной «голой вечеринки» в московской клубе «Мутабор» ввести стопроцентный налог на роскошь в России, чтобы обязать наживших себе миллионы и миллиарды отечественных богачей помогать фронту и бойцам в зоне СВО.