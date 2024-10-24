Симоньян поддержала идею борьбы с пропагандой чайлдфри в России

Главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась об идее борьбы пропаганды бездетности в России. По ее словам, меры важные и должны быть разработаны.

Симоньян высказалась о борьбе с бездетностью в РФ во время интервью НТВ на полях саммита БРИКС. По ее мнению, молодых людей легко погрузить практически в любую идеологию, в том числе привлечь к движению чайлдфри. Однако идею бездетности важно искоренить, повысив интерес к традиционным ценностям.

«Так работает мода. С чайлдфри то же самое. Очень легко сейчас убедить при помощи медийных инструментов», — сказала Симоньян.

Напомним, что в Госдуме разработали и приняли в первом чтении закон о запрете пропаганды чайлдфри. Таким образом позаботятся о демографической безопасности России, сделают все необходимое для повышения интереса молодежи к традиционным ценностями и институту семьи в целом.

Ранее Володин высказался о противниках проекта о запрете пропаганды чайлдфри.