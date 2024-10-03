Володин резко высказался о противниках запрета идеологии чайлдфри

Отказ от рождения детей — западная идеология, которая должна быть запрещена в России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал депутатов поддержать данную инициативу.

Однако у законопроекта нашлись критики. Так, «Новые люди» сочли данную инициативу мракобесием.

В ответ на это Володин обозвал их «рожденными в пробирках» и противниками своей страны, а также пообещал, что за голосованием по закону будет следить поименно.

«Если бы была такая пропаганда раньше, здесь не было бы многих. Особенно тех, кто сейчас говорит: нет, мы будем против этого. Вы будете тогда против своих матерей, против их выбора родить вас. Против своей страны», — сказал Володин.

Володин пояснил, что женщин не лишат права выбора — рожать или нет, но пропаганды отказа от деторождения не должно быть, передала его слова пресс-служба нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось о том, что Правительство РФ одобрило законопроект по введению штрафов за пропаганду чайлдфри.