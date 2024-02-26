Симоньян призвала россиян помнить о солдатах в зоне СВО

Гражданам РФ стоит проявлять большее количество энтузиазма и каждый день помнить о том, что их соотечественники выполняют задачи в зоне российской СВО. Соответствующее заявление сделала главред «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» .

На федеральном телевидении Симоньян призвала сограждан проявить энтузиазм во времена, когда родина находится в подобном положении. Она подчеркнула, что стоит проявлять меньше равнодушия и помнить о россиянах, выполняющих задачи на фронте, а также об их семьях.

По словам Симоньян, если все российские граждане будут так делать, то в стране огромное количество решений будет приниматься быстрее.