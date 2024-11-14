Симоньян рассказала о влиянии западных санкций на свою семью
Фото: [Медиасток.рф]
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью газете «Ведомости» ответила на вопрос о влиянии санкций Запада на семью. Она отметила, что США и Европа ничего не изменили в жизни ее близких.
Маргарита Симоньян отметила, что санкции не способны нанести критический вред в жизни ее семьи и даже деятельности канала, который также подвергли ограничениям за стандартную журналистскую деятельность.
Главред RT заявила, что она и ее родные предпочтут внутренний туризм красотам зарубежных стран.
«А что нам санкции? В Европу мы и так не ездили лет восемь уже, в Америку — и подавно. Мы вот проехали по земле в этом году до Благовещенска, через всю страну почти — и еще хотим», — заявила Симоньян.
Отметим, что в МИД РФ осуждали США за введенные против RT санкции. Представитель ведомства Мария Захарова пообещала, что масс-медиа Америки «на себе почувствуют» жесткие меры, которые сами вводят против российских СМИ.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин высказался о работе российских СМИ на Западе.