Симоньян рассказала о влиянии западных санкций на свою семью

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью газете «Ведомости» ответила на вопрос о влиянии санкций Запада на семью. Она отметила, что США и Европа ничего не изменили в жизни ее близких.

Маргарита Симоньян отметила, что санкции не способны нанести критический вред в жизни ее семьи и даже деятельности канала, который также подвергли ограничениям за стандартную журналистскую деятельность.

Главред RT заявила, что она и ее родные предпочтут внутренний туризм красотам зарубежных стран.

«А что нам санкции? В Европу мы и так не ездили лет восемь уже, в Америку — и подавно. Мы вот проехали по земле в этом году до Благовещенска, через всю страну почти — и еще хотим», — заявила Симоньян.

Отметим, что в МИД РФ осуждали США за введенные против RT санкции. Представитель ведомства Мария Захарова пообещала, что масс-медиа Америки «на себе почувствуют» жесткие меры, которые сами вводят против российских СМИ.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин высказался о работе российских СМИ на Западе.