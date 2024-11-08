Владимир Путин высказался о работе российских СМИ на Западе

Глава государства Владимир Путин заявил, что в США и Европе боятся работы российских СМИ, которая несмотря на сложные условия успешно ведется. В качестве примера президент привел уверенную деятельность канала RT .

Владимир Путин отметил, что у России, в отличие от англосаксов нет разветвленной сети СМИ. Кроме того, страны Запада усложняют работу российским журналистам, оказывают давление и вводят санкции.

«Нашим журналистам не дают же работать там нигде, ни в Европе, ни в Штатах. Все закрывают, придумывают кучу сложностей... У нас всего-то одна точка опоры там — Russia Today», — заявил Путин.

Путин отметил, что и RT пытаются закрыть за рубежом, но пока этот канал остается на разных платформах и все-таки доносит до жителей ЕС и США правду.

Примечательно, что об эффективной работе российского канала с большой зарубежной базой писал The New York Times. Журналисты издания удивились, что новостной ресурс работает в условиях введенных санкций.

Ранее сообщалось про давление Запада на канал RT с начала спецоперации.