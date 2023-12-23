Симоньян: У РФ есть внутренний иммунитет к разным угрозам

Главред «Россия сегодня» и телевизионного канала RT Маргарита Симоньян заявила, что у РФ есть внутренний общественный иммунитет от различных угроз. По ее словам, российское общество «вакцинировано столетиями» истории. Соответствующее заявление Симоньян сделала в эфире телевизионного канала НТВ .

Журналистка заявила, что главным механизмом является внутренний иммунитет общества, в котором живут россияне. Она подчеркнула, что РФ является многонациональной и многоконфессиональной страной уже долгие столетия. Симоньян выразила уверенность в том, что «никакие органы» не могут навредить российскому государству благодаря этому иммунитету.

Тем не менее еще не нужно расслабляться, заявила она. Симоньян указала на то, что враждебные механизмы и инструменты совершенствуются и будут наносить новые удары. Она подчеркнула, что на данный момент уже существует сотни медиа, которые пытаются возмутить население и поднять какой-либо бунт. По словам журналистки, в основном, такие платформы спонсируются из бюджета ЦРУ.