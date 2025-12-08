Маргарита Симоньян, главный редактор RT, преподнесла Владимиру Путину, президенту России, необычный подарок — вазу с надписью, символизирующей воссоединение России и Украины. Этой информацией журналистка поделилась со своими подписчиками в Телеграм-канале.

Как можно судить по предыдущим публикациям Симоньян, ваза была приобретена в магазине, специализирующемся на индийском винтаже. На ней присутствует таинственная цифра 325.

«Подарила президенту [Путину] ту самую вазу. С надписью о воссоединении Украины с Россией», — написала главред RT в своем семейном канале.

Продавец осведомился у Симоньян: «Значит ли это, что Украина вернется к России только через 325 лет?». Покупательница ответила ему: «Надеюсь, все-таки раньше».

