Симоньян вышла из наркоза после операции и сообщила, что грызет шоколадку

Симоньян вышла из наркоза после операции

Фото: [kremlin.ru]

Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции. Об этом журналист проинформировала в своем Телеграм-канале.

Симоньян поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.

"Пару часов назад я вышла их наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю", - написала она.

Симоньян добавила. что все дальнейшее - исключительно в руках Господа, "на Него и буду уповать".

