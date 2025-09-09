Симоньян вышла из наркоза после операции и сообщила, что грызет шоколадку
Симоньян вышла из наркоза после операции
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции. Об этом журналист проинформировала в своем Телеграм-канале.
Симоньян поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.
"Пару часов назад я вышла их наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю", - написала она.
Симоньян добавила. что все дальнейшее - исключительно в руках Господа, "на Него и буду уповать".