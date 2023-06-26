Симоньян заявила, что в гражданской борьбе «никакой победы быть не может»

Главный редактор RT не осталась в стороне от ситуации, произошедшей с ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону. Она решила высказать свое мнение в социальных сетях, о чем сообщает издание «Утро.ру»

Урегулированная ситуация с вагнеровцами позволила «выдохнуть» всей стране. По словам Маргариты Симоньян, все разрешилось как нельзя лучше, чем могло бы быть. Если бы не были предприняты все меры для того, чтобы прийти к общему решению, то сценарий мог развиться гораздо хуже.

Также она заявила, что не может назвать ничего страшнее, чем гражданское противостояние. И когда оно происходит, братьям недопустимо занимать ту или иную позицию, чтобы воевать друг против друга. Наоборот, каждый должен всячески это не поддерживать.

Ведь когда идешь против своего, то никакой победы априори не может быть. Однако Симоньян дала подобный комментарий уже после урегулирования ситуации. Во время мятежа она оставалась в тени.