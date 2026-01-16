Симптом, а не болезнь: психолог объяснила, что стоит за поведением «ребенка-диктатора»

Поведение ребенка, демонстрирующего постоянные истерики, ультиматумы и стремление контролировать всех домочадцев, — это не просто дурной характер, а симптом глубоких проблем в семейной системе. Как пояснила в беседе с RuNews24.ru клинический психолог Лидия Иншина, так называемый ребенок-диктатор выполняет роль громоотвода, беря на себя удар невысказанных обид и напряжения между взрослыми.

Ценность такого подхода заключается в смещении фокуса с «исправления» ребенка на анализ и изменение семейных взаимоотношений. Специалист отмечает, что в основе явления часто лежит нарушение здоровой иерархии, где родители по разным причинам делегируют ребенку недетскую власть. Паттерн закрепляется, потому что он дает вторичную выгоду всем: внимание переключается с проблем в паре (например, холодного молчания или конфликтов) на «тушение» детских скандалов, что создает иллюзию семейного единства.

Чем дольше существует такая модель, тем опаснее ее последствия. Роли «тирана» и «жертв» цементируются, превращаясь в часть личности, а деструктивные сценарии взаимодействия оттачиваются до автоматизма. Ребенок учится управлять родителями через чувство вины, а взрослые отвечают криком и последующей капитуляцией, что лишь усиливает проблему.

В качестве практических шагов психолог предлагает родителям начать с анализа: не «как успокоить ребенка?», а «о чем кричит сейчас наша семья?». Ключевой задачей является возвращение взрослых ролей — установление четких, предсказуемых и непоколебимых границ, которые не меняются из-за громкости истерики.

По словам эксперта, важно искать новую, здоровую основу для семейного единства — общие дела, ритуалы без гаджетов, совместный смех. Наиболее эффективным решением часто становится обращение к семейному терапевту, цель которого — не «исправить» ребенка, а помочь взрослым пересмотреть способы общения, ссор и распределения власти, чтобы симптом в виде детской диктатуры потерял смысл и исчез сам собой.

