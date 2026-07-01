Симптом не уходит после таблеток? Хирург сказал, через сколько недель пора бежать к врачу

Хирург и консультант по трансплантации печени Свастик Кэсе в интервью The Times of India назвал главный маркер, позволяющий отличить онкологию от рядового недомогания. По его словам, ключевое различие состоит в том, что симптомы рака не исчезают ни после приема лекарств, ни после смены образа жизни.

Врач пояснил, что особенно насторожиться стоит людям старше 45 лет. Если в этом возрасте возникает новый симптом — например, кислотный рефлюкс, которого раньше не наблюдалось, — и он сохраняется вопреки терапии, необходимо углубленное обследование. Специалист также выделил типичную ошибку: пациенты подолгу терпят дискомфорт, заглушают боль таблетками и ждут, пока все пройдет самостоятельно. Кэсе настаивает, что любые непривычные изменения в организме, длящиеся больше трех недель, обязательно нужно показать врачу.

При этом доктор призвал не впадать в ипохондрию и не жить в постоянном страхе. Подавляющее большинство тревожных сигналов, по его заверению, объясняются состояниями, никак не связанными с онкологией.