Симптом-обманщик: в Подмосковье геморрой едва не «сжег» язык женщине

Врачи Пушкинской больницы имени профессора Розанова разрешили уникальный медицинский случай, доказав, что причина хронического жжения языка у местной жительницы скрывалась в совершенно иной части тела. Об этом сообщает REGIONS .

Пациентка длительное время безуспешно лечилась от геморроя, пока к привычным симптомам не добавилось мучительное ощущение в ротовой полости. Новый признак заставил медиков копнуть глубже и полностью пересмотреть тактику диагностики.

Ключ к разгадке оказался в нарушении работы желудочно-кишечного тракта. Частые дефекации поддерживали воспаление геморроидальных узлов, а основная проблема — нарушение микрофлоры — привела к критическому дефициту витамина В12. Его нехватка и проявилась в форме глоссалгии.

«Плюс выяснили, что на фоне нарушения пищеварения у нее образовался дефицит В12, который проявился жжением в языке», — рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Мария Колесникова.

Терапия была направлена на корень зла: врачи нормализовали кислотность, что стабилизировало стул и сняло обострение геморроя. Последующий курс витамина В12 полностью устранил болезненные ощущения во рту.

Специалист подчеркивает: гастроэнтеролог занимается всем трактом «от входа до выхода», и такие симптомы, как стоматит или жжение, пройдя безуспешные консультации у стоматологов и лоров, часто требуют углубленного изучения именно пищеварительной системы. История жительницы Пушкино — яркое напоминание о важности комплексного подхода в медицине, когда лечение одного органа может неожиданно решить проблему в другом.

