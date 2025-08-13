«Символ доверия»: канадец с Сахалина отдал свой внедорожник для нужд СВО
Российским бойцам передадут высокоманевренный автомобиль
Фото: [freepik.com]
Проживший 17 лет на Сахалине канадец Стивен Хамби передал свой автомобиль для нужд специальной военной операции. Об этом сообщило РИА Новости, цитируя регионального руководителя проекта Народного фронта «Все для победы» Артема Маркова.
Хамби отдал Mitsubishi Pajero Mini — первую машину, купленную им в России. Как выяснилось, канадец хотел таким образом внести свой вклад для победы ВС РФ.
По словам Маркова, внедорожник много лет ездил по сахалинскому бездорожью. Сейчас машину готовят к отправке: механики проверяют техническое состояние и дорабатывают автомобиль для боевых условий.
Вместе с ним поедут еще 11 единиц техники. Такая помощь предназначена в первую очередь для 68-го армейского корпуса, но при необходимости технику направляют и в другие части.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Панин передал 10 современных мотоциклов для военнослужащих из Павлово-Посадского округа.