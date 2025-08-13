«Символ доверия»: канадец с Сахалина отдал свой внедорожник для нужд СВО

Проживший 17 лет на Сахалине канадец Стивен Хамби передал свой автомобиль для нужд специальной военной операции. Об этом сообщило РИА Новости , цитируя регионального руководителя проекта Народного фронта «Все для победы» Артема Маркова.

Хамби отдал Mitsubishi Pajero Mini — первую машину, купленную им в России. Как выяснилось, канадец хотел таким образом внести свой вклад для победы ВС РФ.

По словам Маркова, внедорожник много лет ездил по сахалинскому бездорожью. Сейчас машину готовят к отправке: механики проверяют техническое состояние и дорабатывают автомобиль для боевых условий.

Вместе с ним поедут еще 11 единиц техники. Такая помощь предназначена в первую очередь для 68-го армейского корпуса, но при необходимости технику направляют и в другие части.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Панин передал 10 современных мотоциклов для военнослужащих из Павлово-Посадского округа.