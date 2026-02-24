Символы смерти в руках: священник запретил играть в настольные игры

Представитель православной общественности объяснил, почему компьютерные развлечения мешают духовной практике, и напомнил о недопустимости карточных игр для христиан. Об этом пишет ТАСС.

Председатель «Православного родительского комитета» священник Вячеслав Клюев высказался об ограничениях для верующих в период Великого поста. По мнению священнослужителя, на время самого строгого церковного воздержания христианам стоит исключить из своей жизни видеоигры, поскольку они препятствуют обретению душевного равновесия.

Отец Вячеслав пояснил, что главная задача постящегося человека заключается в упражнении в трезвении и духовном бодрствовании. Эти добродетели требуют от верующего постоянного контроля над собственными мыслями, чувствами и поступками. Любое игровое развлечение, особенно если речь идет о зависимости, находится в прямом противоречии с таким состоянием души.

Особое внимание в разговоре было уделено карточным играм. Священник напомнил, что они неприемлемы для православных не только во время поста, но и в повседневной жизни. Причина кроется в символике игральных карт, которая, по словам представителя комитета, основана на изображении орудий страданий Иисуса Христа. Использование подобных символов в качестве игровых элементов недопустимо.

К прочим же виртуальным развлечениям, которые он назвал «игровым мороком», верующим следует применить особые ограничения хотя бы на время поста, постаравшись полностью исключить их из своего обихода. Напомним, что Великий пост в этом году начался 24 февраля и завершится 12 апреля празднованием Пасхи.