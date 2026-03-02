Синдром 1990-х: аналитики раскрыли тайну сбережений россиян

В условиях экономической неопределенности россияне предпочитают копить, а не тратить. Свыше 40 процентов граждан не готовы использовать сбережения даже при срочной необходимости, что связано с высокими ставками по вкладам и опытом прошлых кризисов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Переход значительной части населения России к сберегательной модели поведения в нынешних экономических реалиях является закономерным процессом. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов, граждане осознанно ограничивают потребительские расходы, предпочитая формировать запас прочности.

Согласно данным опроса, проведенного сервисом «Выберу.ру», более 40 процентов опрошенных психологически не могут решиться потратить накопленные средства даже при возникновении непредвиденных трат. Участники финансового рынка полагают, что подобная стратегия коренится в том числе в воспоминаниях о 1990-х годах, когда многие столкнулись с резким ухудшением материального положения.

Доцент ГУУ Максим Чирков считает такую модель осознанной гражданской позицией. Он напомнил, что похожие тенденции наблюдались в стране и во время предыдущих кризисов. Дополнительным фактором, стимулирующим граждан к накоплению, эксперт назвал высокий процентный доход по банковским вкладам. Жесткая монетарная политика Центробанка сделала депозиты крайне привлекательным инструментом.

Как пояснил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, размещая средства на вкладах, люди формируют так называемую подушку безопасности. В нестабильные времена наличие накоплений становится для них символом уверенности и стабильности.

По итогам минувшего года объем депозитов населения вырос на 16,3 процента, достигнув отметки в 65,2 триллиона рублей. Аналитики прогнозируют, что вклады сохранят свою привлекательность до тех пор, пока ключевая ставка остается высокой. Ожидается, что интерес к ним начнет снижаться только после перехода ставки к однозначным значениям. В Центробанке такой сценарий предполагают не ранее следующего года.