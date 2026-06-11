Синдром «айфонного лица»: врач рассказала, как экран смартфона провоцирует птоз и пигментацию

Дерматолог и косметолог «СМ-Косметологии» София Белаш в беседе с « Лентой.ру » назвала неочевидную причину преждевременного старения у современных мужчин и женщин. По словам врача, за 15 лет клинической практики сформировался новый тип пациентов — люди 25–35 лет с гипертонусом платизмы, ранним птозом и пигментацией, которая раньше встречалась после 40 лет.

Причиной этому стало сочетанное воздействие синего света от экранов и нарушения положения шейного отдела позвоночника.

Как пояснила Белаш, экраны гаджетов излучают высокоэнергетический видимый свет, который активирует в коже свободные радикалы и запускает окислительный стресс. Это, в свою очередь, активирует ферменты, разрушающие коллаген первого типа — основной каркас упругости кожи. В результате длительного использования гаджетов ткани теряют плотность, становятся менее упругими и постепенно «провисают».

Кроме того, при использовании смартфона голова неизбежно наклоняется вниз на 30–60 градусов, создавая хроническую нагрузку на шейный отдел позвоночника. Из-за этого платизма — широкая подкожная мышца шеи — переходит в состояние гипертонуса и начинает буквально тянуть ткани лица вниз. Также постепенно смещается подъязычная кость, снижается поддержка нижней челюсти, появляются вертикальные тяжи на шее и размягчение тканей под подбородком даже при нормальном весе. Нарушается лимфоотток, из-за чего лицо выглядит отечным, а затем напряжение распространяется на среднюю треть лица: формируются носогубные складки, морщины марионетки и опускается наружный угол глаза.