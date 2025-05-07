«Синдром китайского ресторана» связали с приступами мигрени

Ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, к. м. н. Инна Филатова рассказала KP.RU про «синдром китайского ресторана».

Мигренозные атаки могут провоцировать такие продукты, как сыр, цитрусовые, шоколад и специи. По словам медика Филатовой, также следует быть осторожным с едой, богатой восточными приправами. Такие приступы боли даже получили название: «синдром китайского ресторана». Когда человек использует много приправ в блюдах и ест их на регулярной основе, это может усиливать приступы.

Одним из провокаторов мигрени может стать мононитрат глютамата. Он встречается в консервированных и замороженных продуктах. Аспартам также небезопасен: его можно найти в газировках.

Врач рекомендует ограничить употребление потенциально вредных для головы продуктов, а также наладить режим сна и пить много воды.

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