«Синдром отличника». Психолог назвал неожиданную причину ухода Андрея Губина

Неприятие собственной внешности, которое привело Андрея Губина к затворничеству, может быть следствием внутреннего перфекционизма. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru заявил психолог Сергей Ланг.

Информационным поводом для обсуждения стало недавнее интервью певца, в котором он признался Ксении Собчак, что глубоко несчастен из-за того, как выглядит. Именно это обстоятельство, по словам Губина, заставило его покинуть большую сцену на пике популярности.

«Причина ненависти к себе у Губина связана с его очень высокими требованиями к себе, некий синдром отличника. Такие люди часто критикуют себя, ругают, считают, что они недостаточно хороши для того, чтобы делать ту или иную работу. Губин верит в то, что он плохо выглядит и плохо себя чувствует. Когда человек долгое время живет с такими установками, он сам начинает в это верить», — пояснил специалист.

Как полагает психолог, внутреннее состояние человека поддается коррекции. Одним из действенных методов Ланг назвал трудотерапию. Эксперт выразил мнение, что если бы Андрей Губин решился на возвращение к активной музыкальной деятельности, это могло бы существенно повысить его эмоциональный тонус и избавить от тягостных мыслей.

