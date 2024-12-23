Синдром «праздничного сердца»: врач предупредила об опасном «новогоднем» состоянии

Врач-кардиолог медицинской компании Роксана Портнова в беседе с URA.RU рассказала, кто рискует столкнуться с так называемым синдромом праздничного сердца в новогодние выходные.

Синдром праздничного сердца — одна из разновидностей аритмии, то есть, перебоя ритма сердца. При начале нестабильного стука с характерным затиханием следует незамедлительно вызывать скорую помощь. По словам кардиолога, чаще такое состояние возникает из-за алкоголя, особенно при длительном его употреблении. Однако столкнуться с синдромом рискуют и те, кто намешал один-два вида спиртного за раз.

«Аритмии могут возникнуть сразу после употребления алкоголя либо спустя 12-36 часов после застолья. Наиболее частым симптомом этого синдрома является ощущение учащенного неритмичного сердцебиения с частотой, нередко превышающей 100 ударов в минуту», — объяснила врач.

Кроме того, при синдроме праздничного сердца появляется слабость, боли в области сердца, снижение физической устойчивости, скачки давления, неприятные ощущения в груди.

Появление синдрома наиболее вероятно, если изначально у человека имеется предрасположенность и неблагоприятный образ жизни. Под этим врач подразумевает обилие соленой и жареной пищи, соли, алкоголя, малое питье воды, неактивные будни и недостаточное количество сна. Все перечисленное нужно изменить в здоровую сторону, ввести ограничения и поправить свой режим сна. От алкоголя врач вовсе советует отказаться как до, так и после праздников. Во время застолий следует отдавать предпочтение легким закускам и соблюдать питьевой режим.

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