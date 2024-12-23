В России началась шестидневная рабочая неделя, последняя в 2024 году

В России стартовала последняя шестидневная рабочая неделя в 2024 году, которая продлится до 28 декабря включительно. Зато потом россиян ожидают длинные новогодние выходные, которые продлятся 11 дней кряду: с 29 декабря по 8 января 2025 года.

Как указал в беседе с РИА Новости директор по персоналу компании КРОС Дмитрий Дударев, поскольку 28 декабря перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря, то этот рабочий день не будет сокращенным. В то же время, как отметил собеседник агентства, руководство той или иной компании может самостоятельно определить продолжительность рабочего дня и, при желании, сделать его коротким.

«Однако в каждой организации формально или неформально руководители определяют фактическую продолжительность рабочего дня в зависимости от текущей загрузки», — объяснил Дударев.

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