Синергия пера и лекции: как ПМЭФ объединил журналистов и лекторов в общих проектах

Российское общество «Знание» и медиахолдинг «ФедералПресс» договорились о совместном развитии просветительских инициатив, проектов о достижениях страны и поддержке экспертного сообщества. Документ о сотрудничестве был подписан главами организаций на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение, скрепленное подписями генерального директора Общества «Знание» Максима Древаля и гендиректора медиахолдинга «ФедералПресс» Надежды Плотниковой, предполагает серию совместных активностей. В фокусе внимания — проведение лекций, тренингов и семинаров, направленных на распространение объективных знаний. Стороны также намерены обмениваться методическими и информационными наработками.

«Знание» последовательно расширяет горизонты своего присутствия. Руководитель организации Максим Древаль подчеркнул, что просветительский контент сегодня востребован как никогда: важно, чтобы о нем узнало максимальное количество россиян. По его словам, партнерство с «ФедералПресс» откроет новые возможности для популяризации просветительской деятельности и реализации совместных инициатив.

В свою очередь медиахолдинг видит в этом альянсе стратегический шаг. Взаимодействие предусматривает не только информационную поддержку, но и совместную работу по освещению ключевых исторических событий и общественно значимых тем. Особый акцент сделан на развитии лекторского и экспертного сообщества, привлечении профильных специалистов к просветительским проектам и расширении аудитории образовательных программ.

Генеральный директор «ФедералПресс» Надежда Плотникова назвала подписание документа важным стратегическим моментом. Она отметила, что и журналисты, и лекторы долгие годы работают над формированием чувства гордости за страну и ее успехи. Заключенное соглашение, по мнению Плотниковой, создаст синергетический эффект и позволит партнерам усилить движение к общей цели.

Сотрудничество — не с чистого листа. «ФедералПресс» второй год выступает информационным партнером главной просветительской награды страны — «Знание.Премия». Кроме того, медиахолдинг поддерживал федеральный марафон «Знание.Первые» (площадку для диалога власти, бизнеса, ученых и лидеров мнений), а также конкурс «Знание.Лектор».

ПМЭФ-2026, на полях которого состоялось подписание, проходит в Северной столице с 3 по 6 июня. Ключевая тема нынешнего форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Этот посыл, по мнению организаторов, отражает фундаментальные запросы современного этапа развития как России, так и всего мира.