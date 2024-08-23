Синоптик Ильин: июльская жара вернется в Москву и область в выходные

Жаркая погода ожидается в Москве и области в выходные 24-25 августа. Температура воздуха вновь поднимется до +30 градусов, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в субботу в столице ожидается переменная облачность, а ночью местами — кратковременный дождь.

«Днем без осадков. Ночью в Москве +14…+16 градусов, днем — +23…+25. В Подмосковье ночью от +11 до +16, днем +23…+28 градусов. Ветер южной четверти от пяти до десяти метров в секунду. Местами порывы могут достигать 15 метро в секунду», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье также ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура в столице ночью составит +12…+14 градусов, а днем +27…+28.

«В области ночью +10…+15 градусов, днем от +25 до +30 градусов. Ветер переменных направлений, по силе от двух до семи метров в секунду», — добавил Ильин.

В субботу атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, а в воскресенье — 752 мм, заключил он.

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