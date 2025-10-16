Синоптик Ильин раскрыл, что уготовила погода москвичам до конча недели

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил в беседе с RT , что до конца октября в столичном регионе не ожидается устойчивых ночных заморозков.

В Московской области предстоящей ночью могут пройти небольшие дожди при температуре от -1 до +1 °С. Днём воздух прогреется до +5…+7 °С. В Москве 16 октября будет преимущественно без осадков, как сообщил специалист.

В пятницу снова ожидается приход атмосферного фронта, сообщил специалист. Ночью будет облачно с небольшими осадками. Ночные температуры поднимутся выше нуля — до +3…+5 °С. Днем в пятницу потеплеет до +8…+10 °С, что будет выше климатической нормы, отметил Ильин.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на субботу температура в столичном регионе будет колебаться в диапазоне от +2 до +7 °С. А в дневные часы воздух прогреется до +9…+11 °С, но затем снова начнет остывать.

«В воскресенье ночные значения уже будут составлять 0…+5 °С, а дневная температура — +3…+8 °С», — добавил он.

Синоптик отметил, что в ближайшее время не ожидается устойчивых отрицательных температур в ночное время. Возможны лишь слабые заморозки, но постоянных морозов до конца октября не предвидится, заключил Ильин.