Синоптик Леус напророчил град в Москве 8 июня и самый теплый день

Михаил Леус, главный эксперт центра погоды «Фобос», сообщил в беседе с РИА Новости , что в воскресенье, 8 июня, в некоторых районах Москвы может пройти град, хотя в городе и будет очень жарко.

Метеоролог объяснил, что в ближайшие дни в Москве и области по-прежнему будет тепло благодаря влиянию североатлантического циклона.

«В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Местами грозы будут сопровождаться выпадением града и шквалистыми усилениями ветра», — указал Леус.

Он также отметил, что 8 июня — самый жаркий день на этой неделе: в Москве ожидается температура воздуха от +28 до +30 градусов по Цельсию. В Московской области прогнозируется от 25 до 30 градусов со знаком плюс.

Ранее метеорологические службы Москвы и Московской области сообщили о том, что в регионе до позднего вечера будет сохраняться ненастная погода с обильными осадками, сильными порывами ветра и грозовыми явлениями. В связи с этим жителям столицы и области рекомендуется не покидать помещения до 20:00 и проявлять осторожность вблизи деревьев, так как существует вероятность их падения.