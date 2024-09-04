Синоптик Леус предупредил о первых заморозках в Подмосковье на этой неделе

Первые заморозки в столичном регионе ожидаются уже на этой неделе. Об этом в своем Telegram-канале предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным специалиста, уже в ночь на пятницу и субботу на севере и востоке Москвы и Московской области синоптики ждут не более плюс 1-4 градусов по Цельсию. Самым холодным днем на этой неделе станет четверг. А первое понижение температуры жители столичного региона почувствуют уже в наступившую среду, 4 августа.

«Четверг станет самым холодным днем недели с дневной температурой плюс 21-23 градуса в центре мегаполиса и плюс 19-24 градуса ожидается по области. Апогей похолодания придется на две следующие ночи: термометры покажут в Москве плюс 7-9 градусов, в Подмосковье — плюс 5-10, местами на севере и востоке региона до плюс 1-4 градусов. В такой ситуации в этих районах на почве местами вполне возможны и первые заморозки», — написал синоптик.

Также Леус дал прогноз по погоде на выходные и начало следующей недели. Так, в воскресенье и понедельник в Москве и Подмосковье ожидаются июньские температурные показатели в районе 23–28 градусов со знаком плюс. Ночами же повеет осенним холодом, местами не более плюс 2–5 градусов.