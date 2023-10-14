Синоптик Леус рассказал, чем порадует москвичей погода в субботу

В Москве в субботу, 14 октября, ожидается приход циклона, что принесет с собой дожди. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В то же время, по словам синоптика, установившийся в минувшую пятницу в Москве и Подмосковье довольно теплый по октябрьским меркам температурный фон, с показателями до плюс 15 градусов, в субботу существенно не изменится.

«В субботу в начале дня погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт, после чего регион окажется в теплом секторе циклона. Погода облачная, временами пройдут дожди. Максимальная температура воздуха ожидается к вечеру, она составит плюс 13-15 градусов, что на 4-5 градусов выше климатической нормы. По области термометры покажут от плюс 11 до плюс 16 градусов", - пояснил Леус.

Специалист предупредил о порывах юго-западного ветра, что будет дуть до 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление весь день субботы будет пониженное, до 738 миллиметров ртутного столба.