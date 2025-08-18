Синоптик Леус рассказал, как цвет авто влияет на температуру в городе

Группа исследователей обнаружила неожиданный фактор, усиливающий жару в городах. Оказалось, что цвет припаркованных автомобилей влияет на температуру окружающего воздуха. Результатами проведенного эксперимента поделился в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Эксперимент провели в Лиссабоне в июле 2024 года. Ученые сравнили температуру возле черной и белой машин, стоявших на солнце 5 часов при 36 градусах тепла. Рядом с черным авто было на 3,8 градуса жарче, чем на участке с пустым асфальтом. Белая машина, наоборот, немного снижала температуру вокруг себя.

Как объясняют специалисты, темные поверхности сильнее нагреваются, создавая вокруг себя горячие зоны. В Лиссабоне, где ежедневно на дороги выезжает 700 тыс. машин, а 10% площади города занято парковками, этот эффект может быть особенно выраженным.

