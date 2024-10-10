Мотоциклистов Подмосковья призвали завершить мотосезон

Погода в Подмосковье уже становится неустойчивой, поэтому мотоциклистам рекомендуется завершить мотосезон, который в этом году продлился дольше из-за теплой осени. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что из-за низких температур воздуха, мокрого асфальта и опавшей листвы мотоциклисты рискуют попасть в аварию. Мотоцикл также советуют подготовить к зиме. В частности, тщательно вымыть его, протереть лакокрасочные поверхности и обработать полиролью, заменить масла и фильтры, смазать резиновые элементы, подготовить топливную систему и поместить аккумулятор на хранение в отапливаемом помещении.

«Важно выбрать и место хранения мотоцикла — это может быть или сухой отапливаемый гараж, или тент для защиты от пыли и дождя/снега. В случае если байк будет зимовать на улице, нужно проверить количество и плотность антифриза», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.