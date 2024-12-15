Синоптик Леус: в Москву идут ледяные дожди и гололеды

В четверг на наступающей неделе в Москве и Подмосковье днем ожидаются гололеды и ледяные дожди. Об этом в беседе с РИА Новости поведал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Специалист по погоде сообщил, что в пятницу тенденция к повышению температуры сохранится. В течение дня температура поднимется до плюсовых значений, ожидается оттепель — от 1 до 3 градусов выше нуля. В субботу также прогнозируется положительная дневная температура.

«В четверг днем температура повысится до минус 1 — минус 3 градусов, а сопровождать потепление будут ледяные дожди и гололеды», — рассказал Леус в своем Telegram-канале.

Осадки, которые выпадают из облаков при температуре ниже нуля по шкале Цельсия, называются ледяным дождем.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд также пообещал ледяной дождь после снегопадов в Московском регионе.