Метеоролог Вильфанд пообещал ледяной дождь после снегопадов в Московском регионе

За последние два дня на столичный регион высыпалось немалый объем снега. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, данный снег маловероятно растает и следует вовсе быть готовым к гололеду. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в ближайшие недели температура будет выше нормы на 2-3 °С. Однако данная аномалия является положительной. В целом среднесуточные температуры ожидаются отрицательными, поэтому и снег сохранится. В конце этой недели будет небольшое похолодание, поскольку воздушная масса станет поступать уже не с юга и востока, а с запада, потом с северо-запада.

По мнению синоптика, также во многих районах столичного региона прогнозируется ледяной дождь, из-за чего на дорогах будет скользко.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Подмосковья ликвидировали последствия снегопада в минувшие выходные.