Синоптик Макарова сообщила о резком похолодании до минус 4 и метели в Москве и Подмосковье

В Центральную Россию идут серьезное понижение температуры и дождь со снегом. Такой прогноз на наступившую неделю в беседе с РИА Новости дала ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Со слов специалиста, последние дни октября в Москве и по области ожидаются усиление порывов ветра до 18 м/с, местами прогнозируется метель. А начало ноября ознаменуется устойчивыми минусовыми значениями, даже в дневные часы.

«Если где-то снег будет идти, то там можно и о метели говорить с таким ветром. В ночь на 1 ноября температура может опуститься до 4 градусов ниже нуля», — отметила Макарова.

В заключение собеседник агентства настоятельно рекомендовала автолюбителям переходить уже на зимнюю резину.