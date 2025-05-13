Синоптик Позднякова: к 17 мая в Москве потеплеет до +20 градусов

В предстоящие выходные в Москве ожидается повышение температуры. О сроках установления хорошей погоды агентству городских новостей «Москва» сообщила Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости».

В начале недели ожидаются осадки и похолодание. Скорость ветра будет достигать 12-17 м/с. Но к выходным, по прогнозам метеорологов, в столице станет значительно теплее.

С четверга, 15 мая, начнется потепление. В этот день температура воздуха составит от +12 до +17 градусов днем и от +3 до +8 градусов ночью. В пятницу ожидается до +19 градусов днем и +9 ночью.

По прогнозам Поздняковой, в субботу и воскресенье, 17-18 мая, температура воздуха поднимется до +15-20 градусов.

Итак, метеоролог прогнозирует, что температура воздуха вскоре вернется к средним значениям, характерным для данного региона. По прогнозам, до этого момента погода в столице будет больше соответствовать концу первой или второй недели апреля.