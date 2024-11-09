Синоптик Позднякова на предстоящих выходных жителей Московского региона ожидает последнее ноябрьское тепло

По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, ближайшие выходные 9 и 10 ноября для столичного региона будут самыми теплыми днями за весь месяц, последними теплыми днями в году, а с середины следующей недели в Московском регионе ожидается начало метеорологической зимы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она отметила, что погоду в Москве и Подмосковье станет определять восточная периферия антициклона и ветер западного направления, который принесет из Западной Европы и стран Скандинавии большой объем тепла.

По мнению синоптика, в субботу при переменной облачности осадков не ожидается. Минимальная температура ожидается в районе +1…+3 °С, днем же температура составит +4…+9 °С. Однако усилится ветер и будут порывы до 12-14 м/с. В воскресенье ветер стихнет, тем не менее небо затянет облаками, из-за чего температура будет пониже.

Она добавила, что на следующей неделе погода начнет заметно меняться. Так, на смену теплым выходным придут холодные дни и морозные ночи, а среднесуточная температура воздуха будет устойчиво отрицательной.

Ранее также синоптик Ильин пообещал жителям Подмосковья потепление на выходных.