Сухая и теплая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на выходных

Сухая и довольно теплая погода ожидается в Москве и Подмосковье. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Эксперт отметил, что в субботу, 9 ноября, ожидается облачность с прояснениями и без осадков.

«В Москве ночью +1…+3, днем +6…+8 градусов. В Московской области в ночное время -1…+4 градуса, днем +4…+9. Ветер ожидается западный. По силе — от 6 до 11 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, по прогнозу эксперта, сохранится облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков.

«Ночью в столице +3…+5 градусов, днем +5…+7. В области ночью ожидается от 0 до +5 градусов, днем +3…+8. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду», — добавил Ильин.

В первый рабочий день новой недели, 11 ноября, погода не изменится — облачно с прояснениями и без осадков.

«Днем в Москве +1…+3 градуса, ночью — от -1 до +1. В регионе в ночное время -4…+1, днем от 0 до +3 градусов. Ветер северный и северо-западный, по силе — от 3 до 8 метров в секунду», — заключил синоптик.

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