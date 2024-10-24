Синоптик Позднякова назвала дату, когда Москву занесет снегом

Метеорологическая зима в Москве и Подмосковье, согласно предварительным прогнозам, начнется уже в середине ноября, сообщила в беседе с РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Со слов синоптика, снег в столичном регионе выпадет аккурат под занавес последнего месяца осени.

Синоптик напомнила, календарная зима, как известно, начинается 1 декабря. Что до метеорологической, когда температуры устойчиво держат отрицательные показатели термометров, то она начнется в Москве и по области примерно с середины ноября. Однако снега придется какое-то время подождать.

«Когда выпадет снег, который часто тоже ассоциируется с началом зимы, сказать сложно. По средним датам это будет где-то в конце ноября месяца», — уточнила Позднякова.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о дождях, что обрушатся на Москву и Московскую область на неделе с 21 по 27 октября.