Вильфанд предсказал, когда погода в Москве сравнится с Краснодарским краем

Глобальное потепление оказывает более заметное влияние на температуру в умеренных широтах Евразии, чем в среднем в мире. Как пишет «Абзац» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, показания термометров там растут примерно со скоростью 0,45 ° C за 10 лет.

Синоптик считает, что к середине века XXI века температура воздуха в Москве вырастет примерно на 2 °C по сравнению с той, которая была в конце предыдущего столетия. По его мнению, слишком активное потепление, которое до этого никогда не случалась в истории Земли, обусловлено деятельностью человека.

«Температура к концу века в Москве может повыситься на 3–3,5 °C. Конечно, это не субтропики. Для тропиков нужно не только тепло, но и влажность. Но температурный режим в умеренных широтах станет таким, как сейчас в Краснодарском крае», – отметил метеоролог.

Со слов ученого, в связи с повышением температуры могут возникнуть бактерии, которые не характерны для этого климата. При этом погода станет более засушливой.

Ранее сообщалось о том, что температурные показатели в России растут быстрее, чем в остальном мире. Самые неутешительные данные регистрируются на севере страны.