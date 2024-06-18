Синоптик Позднякова пояснила причины частых гроз в Московском регионе
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Столичный регион накануне накрыл мощный шторм: сильный дождь, грозы и порывы ветра до 15 м/с, который усугубили и магнитные бури. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, в чем суть природы подобных явлений и почему они в одно время произошли именно сейчас. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По ее словам, причиной магнитных бурь стали вспышки на солнце, это является итогом нарушения магнитного поля Земли.
Метеоролог добавила, что из-за того, что на фронтах случилась интенсивная термическая и динамическая конвекция, произошло трение между облаками, которое создало электрические разряды, и возникли грозы.
По ее мнению, в июне такое явление совсем не редкость, а грозы прекратятся уже завтра.