Синоптик Позднякова пояснила причины частых гроз в Московском регионе

Столичный регион накануне накрыл мощный шторм: сильный дождь, грозы и порывы ветра до 15 м/с, который усугубили и магнитные бури. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, в чем суть природы подобных явлений и почему они в одно время произошли именно сейчас. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, причиной магнитных бурь стали вспышки на солнце, это является итогом нарушения магнитного поля Земли.

Метеоролог добавила, что из-за того, что на фронтах случилась интенсивная термическая и динамическая конвекция, произошло трение между облаками, которое создало электрические разряды, и возникли грозы.

По ее мнению, в июне такое явление совсем не редкость, а грозы прекратятся уже завтра.