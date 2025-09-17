Синоптик Позднякова рассказала, что не каждая зима в Москве будет теплее предыдущей
Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что зимы в столице становятся теплее, но это не гарантирует, что каждая последующая зима будет теплее предыдущей.
Метеоролог, отвечая на вопрос о том, становятся ли зимы теплее, сообщила, что в Москве весенние месяцы также демонстрируют повышение температуры по сравнению с предыдущими шестидесятью годами. Это изменение связано с трансформацией городского ландшафта.
«У нас действительно сохраняется эта тенденция, но это определенный тренд. Это совершенно не значит, что каждая следующая зима будет теплее, чем предыдущая», — сказала Позднякова.
