Синоптик Позднякова рассказала, что не каждая зима в Москве будет теплее предыдущей

Синоптик Позднякова: Зимы в Москве становятся теплее

Фото: [Мужчина идет вдоль забора в Троицке зимой/Медиасток.рф]

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что зимы в столице становятся теплее, но это не гарантирует, что каждая последующая зима будет теплее предыдущей.

Метеоролог, отвечая на вопрос о том, становятся ли зимы теплее, сообщила, что в Москве весенние месяцы также демонстрируют повышение температуры по сравнению с предыдущими шестидесятью годами. Это изменение связано с трансформацией городского ландшафта.

«У нас действительно сохраняется эта тенденция, но это определенный тренд. Это совершенно не значит, что каждая следующая зима будет теплее, чем предыдущая», — сказала Позднякова.

